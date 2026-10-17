/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/இலவச கண்ணாடி வழங்கும் விழா
ADDED : அக் 17, 2026 05:23 AM
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ராசிபுரம்:ராசிபுரம் பகுதியில், கடந்த மாதம் ஸ்ரீராமச்சந்திரா மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது. இதில் பொதுமக்களுக்கு பொது மருத்துவம், ரத்த அழுத்த பரிசோதனை மற்றும் விரிவான கண் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம் நடந்த முகாமில் கண் பரிசோதனை செய்துகொண்ட பயனாளிகளுக்கு, தகுந்த கண் கண்ணாடி வழங்கும் நிகழ்ச்சி, நேற்று காலை, 10:00 மணிக்கு நடந்தது.
இதில் கண்பார்வை குறைபாடு கண்டறியப்பட்ட, 500க்கும் மேற்பட்ட முதியவர்கள், பெண்கள் உள்ளிட்ட ஏழை, எளிய பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான கண் கண்ணாடிகளை இலவசமாக பெற்று பயனடைந்தனர். விழாவில், கண் கண்ணாடி பிரிவு இயக்குனர் தினகரன் பாண்டியன், முகாம் ஒருங்கிணைப்பாளர் மனோஜ்குமார் உள்பட மருத்துவமனை பணியாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.