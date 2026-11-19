/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/இலவச மருத்துவ முகாம்
ADDED : நவ 18, 2026 06:19 AM
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வெண்ணந்துார்:சேலம்
மண்டல குமரன் விசைத்தறி மற்றும் பொது தொழிலாளர்கள் சங்க புதிய
அலுவலகம், வெண்ணந்துார் தங்கசாலை செல்வ மாரியம்மன் கோவில் எதிரில்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன் திறப்பு விழா, இன்று காலை, 9:00 மணிக்கு
நடக்கிறது. இதில், கட்டுமான மற்றும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்
வாரியத்தின் முன்னாள் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொள்கின்றனர். அதை
தொடர்ந்து, வெண்ணந்துார் தங்கசாலை செங்குந்தர் திருமண மண்டபத்தில்
தொழிலாளர்களுக்கான சிறப்பு பொது மருத்துவ முகாம் நடக்கிறது. காலை,
10:00 மணிக்கு துவங்கும் இந்த முகாமில், தொழிலாளர் துறை மருத்துவர் கீர்த்தனா தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் பங்கேற்று பரிசோதனை செய்கின்றனர்.