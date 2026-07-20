இலவச இயற்கை மருத்துவ முகாம்: 100 பேர் பங்கேற்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:36 AM
மோகனுார்:தமிழ்நாடு
மின் அமைப்பாளர்கள் மத்திய கிளை சங்கம், மித்ரா டிரஸ்ட் சார்பில்,
இலவச இயற்கை மருத்துவ முகாம், மோகனுார் சுப்பிரமணியபுரம்,
குறிக்கார கருப்பண்ணசாமி கோவில் வளாகத்தில் நடந்தது.
சங்க
தலைவர் சுரேஷ் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் ரமேஷ், பொருளாளர் சரவணன்
ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். சேலம் ஹெல்த் அண்டு வெல்த் கன்சல்டன்ட்
டாக்டர் செந்தில்குமார் தலைமையில், வர்மகலை டாக்டர் மோகன்குமார்,
சேஷாத்திரி குழுவினர் பங்கேற்று பல்வேறு நோய்களுக்கு இயற்கை
மருத்துவ சிகிச்சை அளித்தனர்.
ஆஸ்துமா, நரம்பு தளர்ச்சி, அஜீரணம்,
தலைவலி, சோரியாசிஸ், சர்க்கரை, சிறுநீரக கல், மூட்டு தேய்மானம்,
ரத்த சோகை மற்றும் முழு உடல் பரிசோதனை செய்து, நோய்களின் தன்மை
அறிந்து ஆலோசனை மற்றும் சிகிச்சை அளித்தனர். அதில், சுற்று வட்டாரத்தை
சேர்ந்த, 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று சிகிச்சை பெற்றனர்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை, சங்க துணை செயலாளர் சந்திரசேகர், துணை தலைவர்
சிவக்குமார், நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் செய்திருந்தனர்.