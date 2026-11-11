/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/'ட்ரோன்' கேமரா மூலம் சூதாட்ட கும்பல் பிடிப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 04:46 AM
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பள்ளிப்பாளையம்; பள்ளிப்பாளையம் பகுதியில் காவிரி ஆற்றங்கரையோரத்தில் ஒன்பதாம்படி பகுதியில் பணம் வைத்து சூதாடுவதாக புகார் வந்தது. இதையடுத்து, நேற்று மதியம், பள்ளிப்பாளையம் டி.எஸ்.பி., கவுதம் தலைமையில், பள்ளிப்
பாளையம் போலீசார் ஒன்பதாம்படி பகுதியில் காவிரி ஆற்றங்கரையோரத்தில், 'ட்ரோன்' கேமராவை பறக்கவிட்டு கண்காணித்தனர். அப்போது, ஒரு கும்பல் சூதாட்டம் ஆடிக்கொண்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த தர்மன் 40, பள்ளிப்பாளையம் ஒன்பதாம்படி பகுதியை சேர்ந்த சரவணன், 26, காடச்சநல்லுார் பகுதியை சேர்ந்த சிவக்குமார், 27, அக்ரஹாரம் பகுதியை சேர்ந்த மாதேஸ், 41, ஆகிய நான்கு பேரை பிடித்து வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.