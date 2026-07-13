/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ விநாயகர் கோவில் கும்பாபிஷேகம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:54 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, தேவாங்கபுரம் பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற சித்தி
விநாயகர் கோவில் உள்ளது. ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை
கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோவிலை இடித்துவிட்டு புதிதாக
கட்டப்பட்டது. நேற்று காலை, கும்பாபிஷேக விழா நடந்தது. நேற்று
முன்தினம் கணபதி பூஜையுடன் விழா துவங்கியது. நேற்று காலை, 9:00
மணியில் இருந்து, 10:00 மணி வரை கும்பாபிஷேக விழா நடந்தது.
சிவாச்சாரியார்கள்
கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தினர். அதை தொடர்ந்து, விநாயகர் சுவாமிக்கு
தங்க கவசம் அணிவிக்கப்பட்டு, சிறப்பு சிறப்பு பூஜை நடந்தது. சுற்று
வட்டாரத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம்
செய்தனர். அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.