/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ கஞ்சா விற்றவர் கைது 608 கிராம் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:34 AM
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மோகனுார்; மோகனுார் பகுதியில் போதை வஸ்து பொருட்கள் விற்பனை செய்வதாக, மோகனுார் போலீசருக்கு தகவல் கிடைத்தது. தொடர்ந்து, எஸ்.ஐ., சீனிவாசன் தலைமையிலான போலீசார், பல்வேறு இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, மோகனுார் டவுன் பஞ்.,க்குட்பட்ட பகுதிகளில் சந்தேகத்திற்கு இட-மாக நின்றிருந்த வாலிபரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதி-லளித்ததால், தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.அதில், மோகனுாரை சேர்ந்த இளவரசன், 21, என்-பதும், கஞ்சா விற்றதும் தெரியவந்துது. அவரிடம் இருந்து, 608 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்-டது. அவரை கைது செய்த போலீசார், யாரிடம் இருந்து கஞ்சா வாங்கினார்? என்பது குறித்து விசாரித்து
வருகின்றனர்.