சர்வீஸ் சாலையில் குவிக்கும் குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு
சர்வீஸ் சாலையில் குவிக்கும் குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : அக் 28, 2026 05:33 AM
நாமக்கல்: நாமக்கல் - திருசெங்கோடு சாலை, நல்லிபாளையம் பைபாஸ் மேம்பாலம் வழியாக கரூர், திண்டுக்கல், மதுரை, திருச்செங்கோடு, ஈரோடு, கோவை உள்ளிட்ட பகுதி
களுக்கு சர்வீஸ் பஸ்கள் சென்று வருகின்றன.
அதேபோல், ப.வேலுார், நாமக்கல் புது பஸ் ஸ்டாண்ட், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், கலெக்டர் அலுவலகம், புதிய அரசு மருத்துவமனை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் டவுன் பஸ்களும் வந்து செல்கின்றன. அதனால், பலத்தின் கீழ் நான்கு பகுதியிலும் பயணியர் நிழற்கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு ஏராளமான பயணிகள், பஸ்சுக்காக காத்திருக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், கரூரில் இருந்து நாமக்கல்லுக்கு வரும் வகையில் அமைந்துள்ள பைபாஸ் சர்வீஸ் சாலையிலும், நாமக்கல்லில் இருந்து கரூர் செல்லும் வகையில் அமைந்துள்ள பைபாஸ் சர்வீஸ் சாலையிலும், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து குப்பைக்கழிவுகளை கொட்டி குவித்து வருகின்றனர். தற்போது மழை பெய்து வருவதால், குப்பை அழுகி கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது