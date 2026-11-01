ஸ்டாப்பில் நிற்காத அரசு பஸ் சிறைபிடிப்பு

ADDED : அக் 31, 2026 06:20 AM
பள்ளிப்பாளையம்:திருச்செங்கோட்டில்
இருந்து ஈரோடு செல்லும் அரசு பஸ்சில், நேற்று முன்தினம் இரவு,
ஐந்துபனையை சேர்ந்த, மூன்று பெண்கள் ஏறியுள்ளனர். இவர்களிடம் பஸ்
கண்டக்டர், ஐந்துபனை பஸ் ஸ்டாப்பில் பஸ் நிற்காது எனக்கூறி, வேறு
பஸ்சில் செல்லுமாறு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதைக் கேட்ட பெண்கள்,
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். பயணிகள் இறங்க மறுத்ததால், பஸ்
புறப்பட்டது. இந்த பஸ் ஐந்துபனை பஸ் ஸ்டாப்பிற்கு, இரவு 8:15 மணிக்கு
வந்து நின்றது. தகவலறிந்த வந்த ஐந்துபனை பகுதி மக்கள், அரசு பஸ்சை
சிறைபிடித்தனர்.
பின், நாமக்கல் அரசு பஸ் பணிமனை மேலாளரிடம்,
மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டு புகாரை தெரிவித்தனர். அவர்
நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார். இதையடுத்து சிறை பிடித்த
பஸ்சை விடுவத்தனர். இதனால், 15 நிமிடம் போக்குவரத்து பாதிப்பு
ஏற்பட்டது.