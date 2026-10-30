காலி பணியிடங்களை நிரப்ப அரசு ஊழியர் சங்கம் தர்ணா

ADDED : அக் 29, 2026 03:43 AM
நாமக்கல்: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மாநிலம் முழுவதும், மாவட்ட தலைநகரங்களில், தர்ணா போராட்டம் நடந்தது.
நாமக்கல் பூங்கா சாலையில் நடந்த போராட்டத்திற்கு, சங்க மாவட்ட தலைவர் தனசேகரன் தலைமை வகித்தார். மகளிர் துணைக்குழு அமைப்பாளர் கோமதி வரவேற்றார். மாவட்ட செயலாளர் இளங்கோவன், கோரிக்கை குறித்து விளக்கி பேசினார். மாநில துணைத்தலைவர் அம்சராஜ், தர்ணா போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய, 'டாப்ஸ்' திட்டத்திற்கான விதிமுறைகளை வெளியிட்டு, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான நடவடிக்கை துரிதப்படுத்த வேண்டும். சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் பணியாற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் அனைவருக்கும், முறையான காலமுறை ஊதியம் வழங்கி, 'டாப்ஸ்' உள்ளிட்ட பலன்கள் வழங்க வேண்டும். கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன ஒதுக்கீட்டை, மீண்டும், 25 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும்.
புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை, தமிழக அரசு ஏற்று நடத்த வேண்டும். அரசுத்துறைகளில் காலியாக உள்ள லட்சக்கணக்கான காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி, தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.