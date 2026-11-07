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அரசு கிராம பகுதி சமுதாய சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
அரசு கிராம பகுதி சமுதாய சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:55 AM
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நாமக்கல்:தமிழ்நாடு
அரசு கிராம பகுதி சமுதாய சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு சார்பில்,
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகம்
முன், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கூட்டமைப்பின் மாவட்ட தலைவர்
கற்பகம் தலைமை வகித்தார். துணை சுகாதார நிலையத்திலிருந்து, இடைநிலை
சுகாதார பணியாளரை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். தமிழகத்தில்,
சுகாதாரத் துறையில், 40 ஆண்டுகளாக உள்ள சமுதாய சுகாதார செவிலியர்,
பகுதி சுகாதார செவிலியர், சமுதாய நல செவிலியர் என்ற கட்டமைப்பை
சீர்குலைக்கும் என்பதால், அந்த பெயரை இடைநிலை சுகாதார
பணியாளர்களுக்கு வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
சுகாதார
செவிலியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவதில் பாகுபாடு
நிலவுவதாகவும், அவற்றை களைய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட, 10 அம்ச
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.