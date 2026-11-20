சின்ன வெங்காய விலையால் மக்கள் கண்ணீர் ஆதார விலை நிர்ணயிக்க அரசுக்கு கோரிக்கை
சின்ன வெங்காய விலையால் மக்கள் கண்ணீர் ஆதார விலை நிர்ணயிக்க அரசுக்கு கோரிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 07:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:58 PM
நாமக்கல்: ‘சின்ன வெங்காயம் விலை அதிகரிப்பால், விற்பனை பாதிக்கப்பட்டு, சரக்குகள் தேங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அவற்றை கருத்தில் கொண்டு, ஆதார விலை நிர்ணயிக்க வேண்டும்’ என, விவசாய முன்னேற்ற கழக மாநில பொதுச்செயலர் பாலசுப்ரமணியன், தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும், கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களிலும் பெய்த மழையால், சின்ன வெங்காய விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை சந்தைக்கு, வழக்கமாக தினமும், 20 லாரிகளில் வந்து கொண்டிருந்த சின்ன வெங்காயம் தற்போது, 10 முதல், 12 லாரிகளாக குறைந்துள்ளன.
கடந்த வாரம், மொத்த விற்பனையில், ஒரு கிலோ, 150 ரூபாய் வரை விற்பனையான சின்ன வெங்காயம், தற்போது தரத்துக்கேற்ப, 180 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது.
சில்லறை விற்பனையில், 200 முதல், 230 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நாமக்கல் மாவட்டத்திலும், குறைந்தளவே சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், உற்பத்தியும் சரிந்துள்ளது.
விவசாய முன்னேற்ற கழக மாநில பொதுச்செயலர் பாலசுப்ரமணியன் கூறுகையில், ‘‘சின்ன வெங்காயத்தின் விலையை கேட்டு, பொதுமக்கள் கண்ணீர் வடிக்கின்றனர். வாங்குவதை குறைத்துள்ளதால், விற்பனை பாதிக்கப்பட்டு, சரக்குகள் தேங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்படாத வகையில், சின்ன வெங்காயத்துக்கு, தமிழக அரசு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்,’’ என்றார்.
நாமக்கல் மாவட்ட தோட்டக்கலை துறை துணை இயக்குனர் புவனேஸ்வரி கூறுகையில், ‘‘நாமக்கல் மாவட்டத்தில், சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி பரப்பளவு குறையவில்லை. இனிமேல் தான் அதிகரிக்கும். ஆண்டுதோறும், கரீப் மற்றும் ரபி பருவத்தில், 4,500 முதல், 5,000 ஹெக்டேர் வரை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
ஏப்., முதல், செப்., வரை கரீப் பருவம், அக்., முதல் மார்ச் வரை, ரபி பருவம். ‘எல் நினோ’ காரணமாகவும், மழை இல்லாததாலும், உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. அதனால், தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, சின்ன வெங்காயம் விலை உயர்ந்துள்ளது,’’ என்றார்.