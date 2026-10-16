மாநில கோ--கோ போட்டிக்கு தகுதி அரசு பள்ளி மாணவியர் சாதனை
மாநில கோ--கோ போட்டிக்கு தகுதி அரசு பள்ளி மாணவியர் சாதனை
ADDED : அக் 16, 2026 06:41 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை, அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர் அணி மாநில கோ-கோ போட்டியில் தகுதி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
நாமகிரிப்பேட்டை, அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவியர் வட்டார அளவிலான கோ-கோ விளையாட்டு போட்டியில், சூப்பர் சீனியர் பிரிவு, சீனியர் பிரிவு ஆகிய இரண்டிலும் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்தனர். அதேபோல் தடகள போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றிருந்தனர்.
தொடர்ந்து, நாமக்கல் மாவட்ட அளவிலான பெண்களுக்கான கோ--கோ விளையாட்டு போட்டி, நாமகிரிப்பேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் நடந்தது. இதில், 16க்கும் மேற்பட்ட அணிகள் பங்கேற்றன. இறுதி ஆட்டத்தில் நாமகிரிப்பேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அணியும், சன் ஸ்டார் அணியும் மோதின. விறுவிறுப்பாக நடந்த ஆட்டத்தில் முதல் சுற்று சமனில் முடிந்தது.
இரண்டாவது சுற்றும் சமனில் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் வகையில் நடந்த, 3வது சுற்றில் நாமகிரிப்பேட்டை பள்ளி மாணவியர் அணி அதிக புள்ளிகளை குவித்து வெற்றி பெற்றனர். இதன் மூலம் இப்பள்ளி மாணவியர் முதல் முறையாக, மாநில அளவிலான கோ--கோ விளையாட்டு போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்று சாதனை படைத்தனர்.
பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்த கோ--கோ அணி கேப்டன் மகாலட்சுமி மற்றும் மாணவியர், தடகள போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவியருக்கு பள்ளியில் பாராட்டு விழா நடந்தது. தலைமை ஆசிரியர் சத்தியவதி வெற்றி பெற்ற மாணவியருக்கு பதக்கங்கள், சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினார்.
நிகழ்ச்சியில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ஜெகதீஸ்வரி, மோகனசுந்தரம், பயிற்சியாளர் அருண் மற்றும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்தினர்.