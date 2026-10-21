பட்டதாரி வாலிபர் 'குண்டாசில்' கைது

ADDED : அக் 21, 2026 05:21 AM
நாமக்கல்:ஈரோடு
மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கார்த்திகேயன். இவர், நாமக்கல்
வந்திருந்தபோது, மர்ம நபர் ஒருவர் இவரை தாக்கி, 70,000 ரூபாய் பறித்து
சென்றார். இதுகுறித்து, நாமக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கார்த்திகேயன்
புகாரளித்தார். புகார்படி, இன்ஸ்பெக்டர் நாகராஜ் வழக்குப்பதிவு
செய்து விசாரணை நடத்தினார்.
விசாரணையில், நாமக்கல் மாவட்டம்,
மோகனுார் தாலுகா, ராசிபாளையம் பஞ்., காட்டுப்பிள்ளையார் கோவில்
தெருவை சேர்ந்த, தங்கராசு மகன் விஜய், 29, என்பதும், பட்டதாரியான
அவர், வழிப்பறியில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை
குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைக்க, நாமக்கல் டி.எஸ்.பி.,
ராஜேஸ்வரன், இன்ஸ்பெக்டர் நாகராஜ் ஆகியோர், எஸ்.பி., யாதவ் கிரிஷ்
அசோக்கிற்கு பரிந்துரை
செய்தனர்.
தொடர்ந்து, எஸ்.பி.,யின்
பரிந்துரையை ஏற்று, விஜயை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில்
அடைக்க, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் உத்தரவிட்டார்.