310 பஞ்.,ல் நவ., 1ல் கிராம சபை

ADDED : அக் 28, 2026 05:27 AM
நாமக்கல்: 'மாவட்டத்தில் உள்ள, 310 கிராம பஞ்.,களில், வரும், நவ., 1ல், கிராம சபை கூட்டம் நடக்கிறது' என, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள, 310 கிராம பஞ்.,களில், நவ., 1ல், உள்ளாட்சிகள் தினத்தன்று, காலை, 11:00 மணிக்கு, கிராம சபை கூட்டம் நடக்கிறது. கூட்டத்தில், கிராம பஞ்., நிர்வாகம், பொதுநிதி செலவினம் குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது. மேலும், கிராம பஞ்.,களின் தணிக்கை அறிக்கை, ஊரக பகுதியில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் ஏற்படுத்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படுகிறது. மேலும், கொசுக்கள் மூலம் பரவும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், வடகிழக்கு பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.