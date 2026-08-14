லாரி -- கார் மோதி விபத்து பாட்டி, பேரன் உயிரிழப்பு
லாரி -- கார் மோதி விபத்து பாட்டி, பேரன் உயிரிழப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 11:29 PM
நாமகிரிப்பேட்டை: லாரி மீது கார் மோதிய விபத்தில் பாட்டி அமுதா, 52 மற்றும் 2 வயது பேரன் நிஜித் உயிரிழந்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், தம்மம்பட்டி அடுத்த நாகியம்பட்டியை சேர்ந்தவர் நடேசன், 60. இவரது மனைவி அமுதா, மகன் பிரவீன், 32. இவரது மனைவி கோமதி, 31. இவர்கள் குழந்தைகள் ஜிவித், 3, நிஜித், பிரவீன் - கோமதி தம்பதி கோவை சாப்ட்வேர் நிறுவன ஊழியர்கள்.
ஆறு பேரும் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு, நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அடுத்த, வையப்பமலையில் உள்ள குலதெய்வம் கோவிலுக்கு சுவாமி கும்பிட நேற்று முன்தினம், 'கியா' காரில் சென்றனர்.
தரிசனம் முடித்துவிட்டு, நாகியம்பட்டி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர். காரை பிரவீன் ஓட்டினார். நாமகிரிப்பேட்டை ஒன்றியம், மூலப்பள்ளிபட்டி அருகே வந்தபோது, எதிரே வந்த லாரி மீது கார் மோதியதில், அமுதா, நிஜித் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
படுகாயமடைந்த நடேசன், பிரவீன், கோமதி, ஜிவித் ஆகியோரை, அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். நாம கிரிப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.