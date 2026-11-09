/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/முதியோர்களுக்கு புத்தாடை இனிப்பு வழங்கி வாழ்த்து
ADDED : நவ 08, 2026 05:33 AM
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நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை
மாரியம்மன் கோவில் அன்னதான கூடத்தில், வள்ளலார் அன்னதான
அறக்கட்டளை செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த, ஐந்து ஆண்டுகளாக தினசரி
இப்பகுதி முதியவர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில்,
தீபாவளியை முன்னிட்டு நாமகிரிப்பேட்டையை சேர்ந்த மனேஜ்குமார்,
உணவு பெற வந்த முதியவர்களுக்கு வேட்டி, சேலை வழங்கினார். மேலும்,
பிரகாஷ் சார்பில் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சியில் அனைவரும்
தீபாவளி வாழ்த்தை பரிமாறிக்கொண்டனர். 70க்கும் மேற்பட்ட
முதியவர்களுக்கு வேட்டி சேலை வழங்கப்பட்டது.