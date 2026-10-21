சாய் தபோவனத்தில் குருபூஜை கோலாகலம்

UPDATED : அக் 21, 2026 05:29 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:20 AM
ப.வேலுார்:சாய் தபோவனத்தில், 108ம் ஆண்டு குருபூஜை விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.
பரமத்தி
அருகே, தொட்டிப்பட்டி, சீரடி சாய்பாபா சாய் தபோவனத்தில்,
ஆண்டுதோறும் விஜயதசமி அன்று குருபூஜை சிறப்பு வழிபாடு நடக்கும்.
அதன்படி, 108ம் ஆண்டு சாய் குருபூஜை விழா, நேற்று, கோலாகலமாக
கொண்டாடப்பட்டது.
அதையொட்டி, பதினாறு வகை உணவுகளுடன், 108
படையல் போட்டு சாய்பாபாவுக்கு நைவேத்தியம்,நேற்று காலையில் நடந்தது.
காலை, 7:00 மணி முதல் இரவு, 7:00 மணி வரை கூட்டு பிரார்த்தனை, ஆரத்தி,
தரிசனம் நடந்தது. பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள்
வந்து சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்கள் அனைவருக்கும்
அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழா ஏற்பாடுகளை, ஸ்ரீசாயி தபோவனம்,
சீரடி சாய்பாபா வழிபாட்டு மன்ற நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.