/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ராகவேந்திரர் கோவிலில் குரு வார வழிபாடு
ADDED : நவ 06, 2026 05:11 AM
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சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம்
வட்டம், அக்கியம்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்திருக்கும், குரு
ராகவேந்திரா பிருந்தாவனத்தில் காலை 9:00 மணியளவில் குருவார
வழிபாட்டையொட்டி மூலவர் குரு ராகவேந்திரா மற்றும் பரிவார
தெய்வங்களான லட்சுமி நரசிம்மர், விநாயகர், ராமர், சீதை மற்றும்
மகாலட்சுமி உள்ளிட்ட சுவாமிகளுக்கு பால், தயிர், தேன் உள்பட
பல்வேறு வகையான வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
சேந்தமங்கலம்
சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பக்தர்கள், ராகவேந்திரரை தரிசனம்
செய்தனர். பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.