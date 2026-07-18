/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ மொபைல் போன்கள் உரியவரிடம் ஒப்படைப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:07 AM
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ப.வேலுார்:ப.வேலுாரில்
திருட்டு போன மற்றும் தவறவிட்ட, ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான, பத்து
மொபைல் போன்கள் உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
ப.வேலுார்
சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மொபைல் போன் திருட்டு மற்றும் தொலைந்து
போனதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில், மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார்
மற்றும் ப.வேலுார் போலீசார் விசாரணை நடத்தி, திருட்டு போன மற்றும் தவற
விட்ட, பத்து மொபைல் போன்களை கண்டுபிடித்து மீட்டனர். இவற்றின்
மதிப்பு, ஒரு லட்ச ரூபாய்.
மீட்கப்பட்ட மொபைல் போன்களின்
உரிமையாளர்களை, நேற்று ப.வேலுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரவழைத்து,
இன்ஸ்பெக்டர் உமா சங்கர் ஒப்படைத்தார். எஸ்.ஐ.,க்கள் சாந்தகுமார்,
தங்கவேல் மற்றும் போலீசார் உடனிருந்தனர்.