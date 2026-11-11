தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/80 சதவீதம் பட்டாசு விற்பனையால் மகிழ்ச்சி

80 சதவீதம் பட்டாசு விற்பனையால் மகிழ்ச்சி

80 சதவீதம் பட்டாசு விற்பனையால் மகிழ்ச்சி

UPDATED : நவ 10, 2026 05:28 AM

ADDED : நவ 10, 2026 04:37 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 10, 2026 05:28 AM ADDED : நவ 10, 2026 04:37 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பள்ளிப்பாளையம்; தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, பள்ளிப்பாளையம் பகுதி

யில் பஸ் ஸ்டாண்ட், பாலம் சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில், 20க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. மழை இல்லாததால் பட்டாசு விற்பனை அமோகமாக நடந்ததாக, வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து, பட்டாசு கடை உரிமையாளர்கள் கூறியதாவது:

தீபாவளிக்கு சில நாட்கள் முன், தொடர்ந்து மழை பெய்தது. இதனால் பட்டாசு விற்பனை பாதிக்கும் என, கவலையில் இருந்தோம். தீபாவளிக்கு முதல் நாள் இரவு தான், மக்கள் பட்டாசு வாங்க ஆரம்பித்தனர். தீபாவளி நாளில் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடந்தது. விதவிதமான பட்டாசுகள், புதிய வரவு பட்டாசு

கள், நடுத்தரம், குறைந்த விலை மற்றும் இரவு நேரம் வெடிக்கும் பட்டாசுகள் என, அனைத்து தர பட்டாசுகளும் விற்று தீர்ந்தன. இந்தாண்டு, 80 சதவீதம் பட்டாசு

கள் விற்பனையாகின.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us