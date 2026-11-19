விவசாய தோட்டத்தில் அட்டூழியம்: கலெக்டர் ஆபீசில் பெண் புகார்
விவசாய தோட்டத்தில் அட்டூழியம்: கலெக்டர் ஆபீசில் பெண் புகார்
ADDED : நவ 18, 2026 06:32 AM
நாமக்கல்:மோகனுார்
தாலுகா, செவந்தாம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கதிர்வேல் மனைவி
பாப்பாத்தி. இவருக்கும், இவரது அண்ணன் மனைவியான அருள்செல்வி
என்பவருக்கும் இடையே சொத்து தொடர்பாக, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
நிலுவையில் உள்ளது.
இதை காரணமாக கொண்டு, பாப்பாத்திக்கு சொந்தமான
இடங்களில் அத்துமீறி நுழைந்து பொருட்களை சேதப்படுத்தும் சம்பவம்
தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.
பாப்பாத்திக்கு சொந்தமான விவசாய
தோட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பைப் லைன், மோட்டார்
இயங்குவதற்கான ஸ்டார்ட்டர் பெட்டி, பியூஸ் கேரியர் உள்ளிட்ட மின்சார
உபகரணங்களை அருள்செல்வி தரப்பினர் அடித்து நொறுக்கி
சேதப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து மோகனுார் போலீஸ்
ஸ்டேஷனில் புகாரளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. இதையடுத்து
கலெக்டர் அலுவலகம் சென்ற பாப்பாத்தி, கலெக்டரிடம் புகார் மனு ஒன்றை
அளித்தார்.
அதில், 'எனக்கு சொந்தமான நிலத்தில் அத்துமீறி நுழைந்து
பொருட்களை சேதப்படுத்தும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மோகனுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நான் அளித்த புகார் மீது வழக்குப்பதிவு
செய்யாமல் இருந்த போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என,
தெரிவித்துள்ளார்.