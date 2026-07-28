ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:16 AM
மல்லசமுத்திரம்; மல்லசமுத்திரம் டவுன் பஞ்.,ல் நேற்று, துாய்மை பணியாளர்கள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நலத்திட்ட முகாம் நடந்தது.
செயல் அலுவலர் மூவேந்திரபாண்டியன் தலைமை வகித்தார். இதில், படைவீடு, ஆலாம்-பாளையம், மல்லசமுத்திரம், வெண்ணந்துார், அத்தனுார், பிள்ளாநல்லுார் உள்ளிட்ட டவுன் பஞ்.,களை சேர்ந்த, 500க்கும் மேற்பட்ட நிரந்தர, சுயஉதவிக்குழு துாய்மை பணியாளர்கள், டெங்கு மஸ்துார், குடிநீர் வழங்கல் பணியாளர்கள், அனைத்துநிலை பணியாளர்கள் என பலர் கலந்-துகொண்டனர்.துாய்மை பணியாளர்கள் நலவாரியம், மாற்றுத்-திறனாளிகள் நலவாரியம், தொழிலாளர் நலன், வருவாய்த்துறை, சமூக நலத்துறை, தாட்கோ, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்-துறை, மாவட்ட தொழிலாளர் மையம், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் கலந்து
கொண்டனர்.
கலந்துகொண்டவர்கள் துறை சார்ந்த திட்டங்-களில் விண்ணப்பங்கள் அளித்து பயன்பெற்றனர்.