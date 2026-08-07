நாமக்கல்-சேலம் சாலையில் கடும் நெரிசல் பதிநகர் வழியாக போக்குவரத்து மாற்றம்
நாமக்கல்-சேலம் சாலையில் கடும் நெரிசல் பதிநகர் வழியாக போக்குவரத்து மாற்றம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:33 AM
நாமக்கல்: நாமக்கல்-சேலம் சாலை சந்திப்பில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க, பதிநகர் வழியாக வாகனங்கள் செல்லும் வகையில், நாமக்கல் நகரில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல் நகரில் நாளுக்கு நாள் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதி-கரித்து வருவதால், போக்குவரத்து நெரிசலும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி உள்ளது. அவற்றை குறைக்க புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் இட-மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இருந்தும், நெரிசலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல், போக்குவரத்து போலீசார் விழிபிதுங்கி உள்ளனர். குறிப்பாக, விடுமுறை நாட்களில், சேலம் ரோடு கார்னர், மணிக்-கூண்டு, ஆஞ்சநேயர் கோவில் பகுதிகளில், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.இந்நிலையில், நாமக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன், சேலம் ரோடு சந்-திப்பில் நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில், போக்குவரத்து மாற்றம் செய்வது குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. டி.எஸ்.பி., ராஜேஸ்வரன் தலைமை வகித்தார். தொடர்ந்து, 'சேலம் சாலை வழியாக நாமக்கல் நகருக்குள் நுழைந்து, திருச்-செங்கோடு சாலைக்கு செல்லும் வாகனங்கள் அனைத்தும், பதி-நகர் வழியாக, திருச்செங்கோடு சாலையை சென்றடையலாம்' என, போக்குவரத்து மாற்றம் செய்து அறிவுறுத்தப்பட்டது.
அதன் மூலம், சேலம் சாலை ஜங்ஷனில் போக்குவரத்து நெரிசல் கணிசமாக குறையும்.
தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின், நாமக்கல் மாவட்ட தலைவர் ஜெயக்குமார் வெள்ளையன், நாமக்கல் தாலுகா லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க பொருளாளர் சீரங்கன், நாமக்கல் மாவட்ட தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் ஜோதி குப்புசாமி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.