/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ராசிபுரத்தில் கன மழை சாலையில் வெள்ளம்
ADDED : அக் 15, 2026 05:11 AM
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ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
மற்றும் நாமகிரிப்பேட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், நேற்று மாலை,
4:30 மணிக்கு இடி மின்னலுடன், ஒரு மணி நேரம் பலத்த மழை பெய்தது. இதனால்,
ராசிபுரம் பழைய பஸ் ஸ்டாணட், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகம் மற்றும்
புதுப்பாளையம் ரோடு உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர்
பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர்
குளம்போல் தேங்கியதால், வாகன ஓட்டிகள் தங்களது வாகனங்களை
ஓட்டிச்செல்ல முடியாமல் தவித்தனர். கனமழை நின்ற பின்னரும், இரவு,
7:30 மணி வரை தொடர்ந்து சாரல் மழை பெய்தது. சாலையில் உள்ள பள்ளத்தில்
மழைநீர் தேங்கியதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு பொதுமக்களின்
இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.