நாமகிரிப்பேட்டையில் காற்றுடன் கன மழை

ADDED : நவ 09, 2026 05:36 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீரென பெய்த கன மழையால், தீபாவளி வியாபாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது.
நாமகிரிப்பேட்டை,
தண்ணீர்பந்தல்காடு, சீராப்பள்ளி, பட்டணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில்,
நேற்று மதியம், 11:00 மணியில் இருந்து, அரை மணி நேரம் காற்றுடன் கூடிய
கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு
அப்பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில் பொதுமக்கள் புத்தாடைகள் மற்றும்
பட்டாசுகள் வாங்குவதற்காக அதிகளவில் கூடியிருந்தனர். திடீரென
பெய்த இந்த கன மழையால், சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
இதனால் வெளியூர்களில் இருந்தும், கிராம பகுதிகளில் இருந்தும் பஸ்
ஸ்டாண்டுக்கு வந்த பொதுமக்களும், கடைகளுக்கு பொருட்களை வாங்க
சென்றவர்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
மழை நின்ற பின்,
தெருக்களில் தேங்கிய மழைநீரால், பொதுமக்கள் நடமாட்டம் குறைந்து
காணப்பட்டது. தீபாவளி விற்பனை உச்சத்தில் இருக்கும் நேரத்தில் பெய்த
இந்த மழையால் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரிதும்
சிரமத்துக்குள்ளாகினர்.