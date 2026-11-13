குண்டும், குழியுமான தார்ச்சாலையில் மழைநீர் தேங்கியதால் கடும் அவதி
குண்டும், குழியுமான தார்ச்சாலையில் மழைநீர் தேங்கியதால் கடும் அவதி
UPDATED : நவ 05, 2026 06:10 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:57 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
அடுத்த காக்காவேரி பகுதியில் இருந்து தனியார் பொறியியல் கல்லுாரி
வழியாக சிங்களாந்தபுரம், தொப்பப்பட்டி, வேலம்பாளையம் ஆகிய ஊராட்சி
பகுதிகளுக்கு செல்ல முக்கிய கிராமத்து சாலை அமைந்துள்ளது.
இந்த
தார்ச்சாலை வழியாக தினந்தோறும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர்,
வேலைக்கு செல்வோர் மற்றும் விவசாயிகள் தங்களது விவசாய
விளைபொருட்களை சந்தைக்கு கொண்டு செல்ல பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.இந்த
கிராமத்து தார்ச்சாலை அமைக்கப்பட்டு, 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல்
ஆகிறது. சாலை அமைக்கப்பட்டதில் இருந்து இதுவரை முறையான பராமரிப்பு
பணிகள் செய்யவில்லை. இதனால் பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பின்றி கிடந்த
இந்த சாலையில் ஜல்லிக்கற்கள் சிதறி, ஆங்காங்கே பெரிய அளவிலான
பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு குண்டும், குழியுமாக மாறியது. இந்நிலையில்,
ராசிபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், கடந்த சில நாட்களாக
தொடர்ந்து பெய்த மழை காரணமாக, சாலையில் உள்ள ஆழமான பள்ளங்களில்
மழைநீர் குட்டைபோல் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் சாலையில் எங்கு பள்ளம்
உள்ளது, எங்கு மேடு உள்ளது என, தெரியாமல் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள்
நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகும் நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் பள்ளி, கல்லுாரிக்கு செல்லும் மாணவ, மாணவியர்
மற்றும் பாதசாரிகள் இந்த சேறும், சகதியுமான சாலையில் நடந்துகூட
செல்ல முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து,
அப்பகுதி கிராம மக்கள் கூறியதாவது: காக்காவேரி பகுதியிலிருந்து
சிங்களாந்தபுரம், தொப்பப்பட்டி உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளுக்கு செல்லும்
இந்த தார்ச்சாலை பல ஆண்டுகளாக சேதமடைந்து காணப்படுகிறது.
மழைக்காலங்களில் பள்ளங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால் வாகனங்களை
இயக்க முடிவதில்லை. இரவு நேரங்களில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால்
அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது. எனவே, விபத்துகள் ஏதும் ஏற்படும்
முன், குண்டும், குழியுமான இந்த சாலையை உடனடியாக சீரமைத்து புதிய
தார்ச்சாலை அமைத்து தர சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.