சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க அமைச்சரிடம் இந்து முன்னணி மனு
சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க அமைச்சரிடம் இந்து முன்னணி மனு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:56 AM
குமாரபாளையம்:குமாரபாளையத்தில்,
சாயத்தொழில் தொய்வின்றி நடக்க, பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பால்வளத்துறை அமைச்சர்
விஜயலட்சுமியிடம், இந்து முன்னணி சார்பில் நிர்வாகிகள் மனு
அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
குமாரபாளையம்
மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் ஒரே தொழில்
நெசவு மட்டுமே. இந்த சூழலில் சுற்றுச்சூழல் மாசு மற்றும் பல
காரணங்களுக்காக குமாரபாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார
பகுதிகளில் உள்ள சாய ஆலைகளில் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, 'சீல்'
உள்ளிட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்கின்றனர்.
சாயப்பட்டறைகள்
மூடப்பட்டதால், குமாரபாளையம் மட்டுமின்றி அதன் சுற்றுவட்டார
கிராம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நெசவாளர்களுக்கு, அவர்கள் தொழில்
செய்வதற்கான மூலப் பொருட்கள் கிடைப்பதில்லை. இதனால்,
ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி
உள்ளது. தற்போது அமைந்துள்ள, த.வெ.க., அரசு, விரைவில் சுத்திகரிப்பு
நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.