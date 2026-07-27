விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்ய தோட்டக்கலைத்துறை அழைப்பு
விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்ய தோட்டக்கலைத்துறை அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:29 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:இயற்கை
சீற்றங்களால் பயிர்களுக்கு ஏற்படும் இழப்பில் இருந்து
பாதுகாத்துக்கொள்ள, விவசாயிகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட பிரதமர் பயிர்
காப்பீட்டு திட்டத்தில் சேர, நாமகிரிப்பேட்டை வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து,
நாமகிரிப்பேட்டை வட்டார தோட்டக் கலைத்துறை உதவி இயக்குனர்
யோகநாயகி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
தக்காளி சாகுபடி
செய்துள்ள விவசாயிகள், ஒரு ஏக்கருக்கு பிரீமியம் தொகையாக, 1,771
ரூபாய் செலுத்தினால், இழப்பீட்டு தொகையாக, 37,600 ரூபாய் பெறலாம்.
மஞ்சள்
சாகுபடிக்கு, ஒரு ஏக்கருக்கு பிரீமியம் தொகையாக, 4,200 ரூபாய்
செலுத்தினால், இழப்பீட்டு தொகையாக, 84,000 ரூபாய் வரை பெற முடியும்.
தக்காளி பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய கடைசி தேதி, ஆக., 31 மற்றும் மஞ்சள்
பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய கடைசி தேதி, செப்., 15 ஆகும்.
நாமகிரிப்பேட்டை
வட்டாரத்தில் பயிர் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் வங்கிகள் மற்றும்
தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் வேளாண் பயிர் கடன்
மற்றும் நகைக்கடன் பெறும்போது, தங்களின் சுய விருப்பத்தின் பேரில்
காப்பீடு பிரீமியம் தொகை செலுத்தி இத்திட்டத்தில் இணையலாம். மேலும்,
பொது சேவை மையம் மூலமாகவும் பிரீமியம் தொகை செலுத்தி காப்பீடு
செய்துகொள்ளலாம்.
இதற்கு தேவையான ஆவணங்களான ஆதார், சிட்டா, அடங்கல், வங்கி கணக்கு
புத்தக நகல் ஆகியவற்றுடன் பதிவுக்கட்டணத்துடன் ஏக்கருக்கான பிரீமியம் தொகையை செலுத்தி பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.