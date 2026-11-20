ADDED : நவ 20, 2026 03:43 AM
திருச்செங்கோடு:நாமக்கல்
மாவட்டம், திருச்செங்கோடு சின்ன பாலுத்து தெருவை சேர்ந்த லாரி
மெக்கானிக் கணேசன், 26. இவரது மனைவி ரசிகா, 21. இருவரும் கடந்த, 16ம்
தேதி டூவீலரில் சென்றனர். மாலையில் ரசிகா சண்முகபுரம் - களரங்காடு
ரோடு குமரன் கோவில் அருகேயுள்ள காலி இடமான காட்டு பகுதியில், உடலில்
கத்திக்குத்து காயங்களுடன் இறந்து கிடந்தார். திருச்செங்கோடு ரூரல்
போலீசார் ரசிகாவின் உடலை கைப்பற்றி விசாரித்தனர்.
அவரது கணவர்
கணேசனின் மொபைல் போன் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டு இருந்ததால், அவரை
தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தபோது, வெண்ணந்துாரில் கணேசன்
கழுத்தை அறுத்துக் கொண்டு மயங்கி கிடந்தார். அவரை மீட்ட போலீசார், சேலம்
அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சிகிச்சை முடிந்த
நிலையில், கணேசனை நேற்று போலீசார் கைது செய்தனர்.
இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
ரசிகாவின்
நடத்தையில் சந்தேகம் ஏற்பட்டதால், இருவர் இடையே தகராறு இருந்து
வந்துள்ளது. இந்நிலையில், தனியான இடத்துக்கு அழைத்து சென்ற கணேசன்,
ரசிகாவுடன் பேசியபோது அவரை மரியாதை குறைவாக பேசியதோடு, குடியை
நிறுத்தாமல் இருப்பதால்தான் பிரச்னையை ஏற்படுகிறது என கூறி
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த கணேசன்,
தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால், ரசிகாவின் உடலில் பல்வேறு
இடங்களில் குத்தி கொலை செய்துள்ளார். இதன் அடிப்படையில் கொலை வழக்காக
பதிந்து, திருச்செங்கோடு நீதிமன்றத்தில் கணேசனை ஆஜர்படுத்தி, சேலம்
மத்திய சிறையில் போலீசார் அடைத்தனர்.