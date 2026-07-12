﻿ சந்தேகத்தால் மனைவியை குத்தி கொன்ற கணவர் 'சரண்'

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:55 PM
பள்ளிப்பாளையம்: சந்தேகத்தால் மனைவியை குத்தி கொன்ற கணவர், போலீசில் சரணடைந்தார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப் பாளையம், ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் காயத்ரி, 37. இவர், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், சேலம், அம்மாபேட்டையை சேர்ந்த லாரி டிரைவான பாண்டியன், 42, என்பவரை, இரண்டாவதாக திருமணம் செய்தார். தம்பதிக்கு, ஏழு வயதில் மகன் உள்ளார்.
காயத்ரி நடவடிக்கையில், பாண்டியனுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டதால், தம்பதிக்குள் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், காயத்ரி கோபித்துக்கொண்டு, ராமநாதபுரத்தில் உள்ள தாத்தா வீட்டுக்கு, மகனுடன் சென்றார்.
நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, 12:00 மணிக்கு, ராமநாதபுரத்திற்கு சென்ற பாண்டியன், அங்கு வீட்டு முன், கட்டிலில் துாங்கி கொண்டிருந்த காயத்ரியை, கத்தியால் குத்தி கொலை செய்தார். அதன்பின், கொக்கராயன்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரணடைந்தார்.