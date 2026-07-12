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சந்தேகத்தால் மனைவி கொலை போலீசில் சரணடைந்த கணவன்

சந்தேகத்தால் மனைவி கொலை போலீசில் சரணடைந்த கணவன்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:30 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:30 AM

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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம் அருகே சந்தேகத்தால் மனைவியை கொலை செய்த கணவன், போலீசில் சரணடைந்தார்.

நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் அருகே, கொக்கராயன்பேட்டை அடுத்த ராமநாதபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் காயத்ரி, 37; கடந்த, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், சேலம், அம்மாபேட்டை பகுதியை சேர்ந்த லாரி டிரைவான பாண்டியன், 42, என்பவரை, இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஏழு வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார். சில மாதங்களாக காயத்ரி நடவடிக்கையில், பாண்டியனுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டதால், தம்பதி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த வாரமும் இதேபோல் சண்டை ஏற்பட்டதால், காயத்ரி கோவித்துக்கொண்டு, கொக்கராயன்பேட்டையை அடுத்த ராமநாதபுரத்தில் உள்ள தாத்தா வீட்டுக்கு மகனுடன் சென்றுவிட்டார். இந்நிலையில் பாண்டியன் ராமநாதபுரத்திற்கு, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, 12:00 மணிக்கு சென்றார். அங்கு வீட்டு முன் கட்டிலில் துாங்கி கொண்டிருந்த காயத்ரி கழுத்தில் சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்தார். பிறகு கொக்கராயன்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று சரணடைந்தார்.

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