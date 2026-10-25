தி ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை நாமக்கல்லில் 31வது கிளை துவக்க விழா
தி ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை நாமக்கல்லில் 31வது கிளை துவக்க விழா
ADDED : செப் 28, 2026 05:54 AM
நாமக்கல்:தி
ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனையின், 31வது கிளை திறப்பு விழா,
நாமக்கல் - மோகனுார் சாலை, தெற்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி எதிரே நடந்தது.
டி.ஆர்.ஓ., சரவணன் தலைமை வகித்தார். ஐ
பவுண்டேஷன் தலைவர் டாக்டர் ராமமூர்த்தி, டாக்டர் ஸ்ரேயாஸ் ராமமூர்த்தி
ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். எம்.எல்.ஏ., திலீப், குத்துவிளக்கேற்றி
மருத்துவமனையை துவக்கி வைத்தார். நாமக்கல் தங்கம் மருத்துவமனை
தலைவர் டாக்டர் குழந்தைவேல், திருச்செங்கோடு வித்ய விகாஸ் கல்வி நிறுவன
சேர்மன் குணசேகரன், என்.இ.சி.சி., மண்டல தலைவர் பொன்னி சிங்கராஜ், கண்
டாக்டர்கள் குமணபூபதி, சரவணன், வக்கீல் எஸ்.கே.வேல் உள்பட பலர்
நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனர்.தொடர்ந்து, தி ஐ பவுண்டேஷன் தலைவர்
டாக்டர் ராமமூர்த்தி கூறியதாவது: நாமக்கல் கண் மருத்துவமனையில்
லேசர் கண்புரை ஆபரேஷன், ஸ்மைல் கிளியர் லாசிக், விட்ரியோ ரெட்டினா
விழித்திரை சிகிச்சைகள், கண்ணீர் நீர் அழுத்த நோய் சிகிச்சை, கருவிழி
சிகிச்சை, குழந்தைகளுக்கான கண் மருத்துவ சிகிச்சைகள், கண்
நரம்பியல், ஆர்பிட் மற்றும் ஆக்கிலோ பிளாஸ்டிக் சிகிச்சை, காண்டாக்ட்
லென்ஸ் கிளினிக், மையோபியா கிளினிக் உள்ளிட்ட பிரிவுகள்
துவக்கப்பட்டுள்ளன. நாமக்கல்லில் புதிய கிளை
துவக்கப்பட்டுள்ளதால், இரண்டு மாதங்களுக்கு இலவச கண் பரிசோதனை,
மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கப்படும்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.