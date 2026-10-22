சொத்து வரிக்கு ஊக்கத்தொகை

ADDED : அக் 15, 2026 05:05 AM
பள்ளிப்பாளையம்:ஆலாம்பாளையம்
டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலர் கீதா கூறியதாவது:
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற
உள்ளாட்சிகள் சட்டத்தில், அரையாண்டு தொடங்கிய தேதியில் இருந்து, 30
நாட்களுக்குள் சொத்து வரியை செலுத்தியவருக்கு அதிகபட்சமாக,
5,000 ரூபாய்க்கு உட்பட்ட வரி விதிப்புதாரர்களால் செலுத்தப்படும்
நிகர சொத்து வரியில், 5 சதவீதம் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும்.
மேலும், சிரமமின்றி டவுன் பஞ்.,க்கு செலுத்த வேண்டிய சொத்து வரியுடன்
இதர வரிகளான காலிமனை வரி, தொழில் வரி, குடிநீர் கட்டணம் மற்றும்
குத்தகை இனங்களை செலுத்த டவுன் பஞ்., கணினி வசூல் மையம்
சனிக்கிழமையும் செயல்படும்.டவுன் பஞ்., இணையதளம் மூலமாகவும் வரிகளை செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே பொது மக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்
படுத்தி, 5 சதவீதம் ஊக்கத்தொகை பெற்று பயன்பெறலாம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.