/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வெப்படை பிரிவில் கடைகள் அதிகரிப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 06:10 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:வெப்படை
பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில் 4 சாலைகள் பிரிகிறது. குறுகியதாக உள்ளதால்,
போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
தற்போது நடைபாதை கடைகள்
அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு
ஏற்படுகிறது. சாலையை விரிவுபடுத்தியும், பயனில்லாமல்
காணப்படுகிறது. இப்பகுதியில் தொழிற் நிறுவனங்கள்,
நுாற்பாலைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் அதிகளவு நிறைந்தவை என்பதால்,
வாகனங்களில் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. எனவே, இடையூறாக உள்ள
நடைபாதை கடைகளை அகற்றி விட்டு, சாலையை விரிவுப்படுத்த அதிகாரிகள்
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.