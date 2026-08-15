/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ நாமக்கல்லில் சுதந்திர தினவிழா
ADDED : ஆக 14, 2026 06:00 AM
அ நிறம் | அளவு
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில் உள்ள, மாவட்ட
விளையாட்டு மைதானத்தில் நாளை ( 15ம் தேதி) காலை 9:05 மணிக்கு சுதந்திர
தினவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. மாவட்ட கலெக்டர் மதுபாலன்,
தேசியக்கொடியை ஏற்றுகிறார்.
தொடர்ந்து, போலீசாரின் அணிவகுப்பு
மரியாதையை ஏற்றுக் கொள்கிறார். பின்னர், சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளை
கவுரவித்து, நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறார்.மேலும், பல்வேறு
துறைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய அலுவலர்கள், பணியாளர்களுக்கு
நற்சான்றிதழ்களை கலெக்டர் வழங்குகிறார். விழாவில், பள்ளி மாணவ,
மாணவியரின் கலை நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
நாமக்கல் மாவட்ட விளையாட்டு
மைதா னத்தில், மாவட்ட எஸ்.பி., யாதவ் கிரிஷ் அசோக் தலைமையில், போலீசார்
பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.