வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் பழங்குடி விவசாயிக்கு இடுபொருள்
வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் பழங்குடி விவசாயிக்கு இடுபொருள்
ADDED : நவ 01, 2026 05:55 AM
மோகனுார்:நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி வளாகத்தில், வேளாண் அறிவியல் நிலையம் உள்ளது.
இங்கு,
பழங்குடியினர் துணை திட்டத்தின் கீழ், 'மஞ்சள் சாகுபடியில்
ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை' குறித்த முன்வரிசை செயல்விளக்க
இடுபொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
வேளாண்
அறிவியல் நிலைய தலைவர் சசிகலா தலைமை வகித்து பேசுகையில், ''மண்ணின்
தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டியது அவசியம். இத்திட்டத்தின் கீழ், 100
பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு, இலவசமாக மண் பரிசோதனை செய்து தர
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது,'' என்றார்.
தொடர்ந்து, மண் அறிவியல்
பாடப்பிரிவு தொழில் நுட்ப வல்லுனர் சிவராஞ்சனி, மஞ்சள் சாகுபடியில்
உயிர் உரங்கள் மற்றும் இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தும் முறைகள், அவற்றின்
நன்மைகள் குறித்தும், மஞ்சளின் மகசூலையும், தரத்தையும் அதிகரிக்க,
மஞ்சள் நுண்ணுாட்ட கலவையின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் விளக்கினார்.
முகாமில்,
நாமகிரிப்பேட்டை ஒன்றியம், ஊனாந்தாங்கல் கிராமத்தை சேர்ந்த
பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு, மஞ்சள் நுண்ணுாட்ட கலவை மற்றும் உயிர்
உரங்கள் உள்ளிட்ட இடுபொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.
ஏற்பாடுகளை, திட்ட உதவியாளர் ஹேமமாலினி, வேளாண் அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர்கள் செய்திருந்தனர்.