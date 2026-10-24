தனியார் நிலங்களிலும் கருவேல மரங்களை அகற்ற அறிவுறுத்தல்
தனியார் நிலங்களிலும் கருவேல மரங்களை அகற்ற அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 23, 2026 06:14 AM
நாமக்கல்:'நாமக்கல் மாநகராட்சி பகுதியில் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள், அதில் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற வேண்டும்,' என, மாநகராட்சி சார்பில் வேண்டு கோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, நாமக்கல் மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வ பாலாஜி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
நாமக்கல் மாநகராட்சி பகுதியில், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும், நீர்நிலைகளை பராமரிக்கவும், நிலத்தடி நீர்வளத்தை மேம்படுத்தவும் பல்வேறு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஏரிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து, மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள, தனியார் பட்டா நிலங்களில் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை, நில உரிமையாளர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து அகற்ற வேண்டும்.
இது மாநகராட்சி பகுதியில், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு உதவியாக அமையும். மேலும், இதுதொடர்பான அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றாமல், கருவேல மரங்களை அகற்ற தவறினால், சட்ட விதிகளின்படி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு அபராதம் விதிக்கப்படும். பொதுமக்களும், நில பட்டாதாரர்களும் மாநகராட்சியின் முயற்சிக்கு
ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.