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சூதாட்டம் ஆடிய 6 பேருக்கு காப்பு: ரூ.11,600 பறிமுதல்
சூதாட்டம் ஆடிய 6 பேருக்கு காப்பு: ரூ.11,600 பறிமுதல்
ADDED : அக் 23, 2026 06:23 AM
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மோகனுார்:மோகனுார்
எஸ்.ஐ., சீனிவாசன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார், மணப்பள்ளி
உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது,
மணப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள மறைவான இடத்தில், சிலர் பணம் வைத்து
சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது தெரியவந்தது. அந்த பகுதியில்
ரோந்து சென்ற போலீசாரை கண்டதும், அவர்கள் தப்பியோட முயன்றனர். ஆனால்
போலீசார் அவர்களை பிடித்தனர்.விசாரணையில், பாலப்பட்டியை சேர்ந்த
ரவிகுமார், 57, மணப்பள்ளி உதயகுமார், 32, செல்வகுமார், 41,
செந்தில்குமார், 47, குழந்தைவேல், 29, கதிர்வேல், 52, என்பது தெரிய
வந்தது. இதையடுத்து, 6 பேரையும் கைது செய்த போலீசார்,
அவர்களிடமிருந்து, 11 ஆயிரத்து, 600 ரூபாய் மற்றும் மூன்று இரு
சக்கர வானங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.