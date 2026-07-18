கால்நடை மருத்துவ ஆம்புலன்ஸில் பணிக்கு இன்று நேர்காணல்
கால்நடை மருத்துவ ஆம்புலன்ஸில் பணிக்கு இன்று நேர்காணல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:09 AM
நாமக்கல்:'கால்நடை
மருத்துவ ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு, கால்நடை மருத்துவர், உதவியாளர்
மற்றும் டிரைவர் பணியிடங்களுக்கு, இன்று நாமக்கல்லில் நேரடி
வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது' என, இ.எம்.ஆர்.ஐ., கிரீன் ஹெல்த்
சர்வீஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, வெளியிட்ட அறிக்கை:
'1962'
சேவை என்பது கட்டணமில்லா கால்நடை மருத்துவ அவசர ஆம்புலன்ஸ் சேவை.
தமிழக அரசு, கால்நடை பராமரிப்புத்துறையின் கீழ், அவசரகால
கால்நடை மருத்துவ சேவைகளை வழங்குவதற்காக, தனியார் நிறுவனத்துடன்
இணைந்து இச்சேவையை செயல்படுத்தி வருகிறது.
'1962' ஆம்புலன்ஸ்
சேவைக்கான கால்நடை மருத்துவர், உதவியாளர் மற்றும் டிரைவர்
பணியிடங்களுக்கான நேரடி வேலைவாய்ப்பு முகாம், இன்று காலை, 9:00
மணிக்கு, நாமக்கல் - திருச்சி சாலை, பழைய நீதிமன்ற வளாகத்தில்
நடக்கிறது. தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள், தமிழகத்தின் அனைத்து
மாவட்டங்களிலும் தேவைக்கேற்ப நியமனம் செய்யப்படுவர்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.