திருச்செங்கோடில் தம்பதி தற்கொலை: கடன் தொல்லையா? என விசாரணை
திருச்செங்கோடில் தம்பதி தற்கொலை: கடன் தொல்லையா? என விசாரணை
UPDATED : நவ 02, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM
திருச்செங்கோடு: சேலத்தை சேர்ந்த தம்பதி, நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோடில் உள்ள விசைத்தறி கூடத்தில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டனர்.
சேலம் மாவட்டம், ஆட்டையாம்பட்டி அருகே, அலவாய்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் சீனிவாசன், 47. இவரது மனைவி நீலா, 38. இவர்கள், 15 ஆண்டுகளுக்கு முன், நாமக்கல் மாவட்டம், கீழேரிப்பட்டியில் வீடுகட்டி குடியேறினர்.
மேலும், வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள விசைத்தறியை லீசுக்கு எடுத்து தொழில் செய்து வந்தனர். தம்பதிக்கு, ஒரு மகன், மகள் உள்ளனர். இதில் மகன், சென்னையில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக பணிபுரிகிறார். மகள், திருச்செங்கோடில், பி.இ., பயோமெடிக்கல் படிக்கிறார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:00 மணிக்கு, கணவன், மனைவி மற்றும் மகள் ஆகிய மூவரும் வழக்கம்போல் துாங்க சென்றனர். அதன்பின், நேற்று அதிகாலை எழுந்த தம்பதியர், தறிப்பட்டறைக்கு சென்று துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளனர்.
தறிப்பட்டறையின் கட்டட உரிமையாளர் பரமசிவம், தறி ஓடும் சத்தம் ஏதுமின்றி கதவு திறந்து கிடந்ததால், உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது, பட்டறைக்குள் தம்பதி இருவரும், துாக்கிட்ட நிலையில், இறந்து கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
அவரளித்த தகவல்படி, திருச்செங்கோடு டவுன் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, உறவினர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். அதில், கடன் தொல்லை காரணமாக தம்பதியர் தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கலாம் என, தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து, தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.