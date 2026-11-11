ஏலம் எடுக்க வெளியூர் வியாபாரிகள் வராததால் வெல்லம் விலை சரிவு
ஏலம் எடுக்க வெளியூர் வியாபாரிகள் வராததால் வெல்லம் விலை சரிவு
UPDATED : நவ 05, 2026 06:11 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:53 AM
ப.வேலுார்,:பரமத்தி
வேலுார் வட்டாரத்தில், பாண்டமங்கலம், ஜேடர்பாளையம், சோழசிராமணி,
அய்யம்பாளையம், கபிலர்மலை, நன்செய்இடையாறு உள்ளிட்ட
பகுதிகளில் ஏராளமான விவசாயிகள் கரும்பு சாகுபடி
செய்துவருகின்றனர். இவற்றை, கரும்பு ஆலை உரிமையாளர்கள்
வாங்கிச்சென்று, அச்சு வெல்லம், உருண்டை வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை தயார்
செய்து வருகின்றனர்.
உற்பத்தி செய்யப்படும் வெல்லத்தை, 30 கிலோ
கொண்ட சிப்பங்களாக கட்டி, பிலிக்கல்பாளையத்தில் உள்ள வெல்லம் ஏல
மார்க்கெட்டில், சனி, புதன்கிழமைகளில்
விற்பனை செய்கின்றனர்.
இங்குள்ள, 13 வெல்ல மண்டியில், நேற்று ஏலம் நடந்தது. தமிழகத்தின் பிற
மாவட்டங்களில் இருந்தும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் வியாபாரிகள்
அதிகளவில் வராததால், வெல்லம் விலை
சரிவடைந்தது.
கடந்த வாரம்,
30 கிலோ கொண்ட உருண்டை வெல்லம், ஒரு சிப்பம், 1,740 ரூபாய்-க்கு விற்றது,
நேற்று, 1,650 ரூபாய்க்கும்; அச்சுவெல்லம், 1,750- ரூபாய்க்கு விற்றது,
1,700 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. இதில், உருண்டை வெல்லம், 5,000
சிப்பம், அச்சு வெல்லம், 1,600 சிப்பம் ஏலத்திற்கு வந்திருந்தது.
மொத்தம், 90 லட்சம் ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்தது.