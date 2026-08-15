ஜேடர்பாளையம் காவிரி குடிநீர் திட்டம் மோட்டார்களை பராமரிக்க வலியுறுத்தல்
ஜேடர்பாளையம் காவிரி குடிநீர் திட்டம் மோட்டார்களை பராமரிக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:51 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாநகராட்சியில், மொத்தம், 39 வார்டுகள் உள்ளன. இதில், மோகனுார்
காவிரி குடிநீர் திட்டம் மூலம், 14 வார்டுகளுக்கு குடிநீர் வினியோகம்
செய்யப்படுகிறது.
25 வார்டுகளுக்கு, ஜேடர்பாளையம் குடிநீர்
திட்டம் மூலம், குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டம் மூலம், நாள் ஒன்றுக்கு, 16.5 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர்
வழங்கப்படுகிறது.தற்போது, காவிரியில் தண்ணீர் வரத்து
குறைந்துள்ளதால், குடிநீர் திட்டத்தில் தண்ணீர் உறிஞ்சுவது
குறைந்துள்ளது. இதை மேம்படுத்துவது குறித்து, ஜேடர்பாளையம்
குடிநீர் திட்ட அலுவலகத்தில், நாமக்கல் மாநகராட்சி மேயர் கலாநிதி
அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது, 'குடிநீர் திட்டத்தில்
உள்ள மோட்டார்களை முறையாக பராமரித்து, தடையின்றி குடிநீரை உறிஞ்சி
அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, அதிகாரிகளை
வலியுறுத்தினார்.
ஜேடர்பாளையம் ஆற்றில் உள்ள தலைமை நீரேற்று
நிலையம், கபிலக்குறிச்சியில் உள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்
ஆகியவற்றை, மேயர் கலாநிதி ஆய்வு செய்தார். உதவி பொறியாளர் பிரகாஷ்,
மாமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.