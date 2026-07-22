தேங்காய் வியாபாரி வீட்டில் நகை திருட்டு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:57 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார் தேங்காய் வியாபாரி வீட்டில், காலை நேரத்தில் பூட்டை உடைத்து நகை திருட்டு போன சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
நாமக்கல்
மாவட்டம், ப.வேலுார் அருகே மண்டபத்து பாறையை சேர்ந்தவர் தனபால், 31;
தேங்காய் வியாபாரி. இவரது மனைவி நித்யா, 31; இவர்களுக்கு இரண்டு பெண்
குழந்தைகள் உள்ளனர். தனபால், வழக்கம்போல் தேங்காய் வியாபாரத்துக்கு,
நேற்று சென்றார். நித்யா, குழந்தைகளை ப.வேலுாரில் உள்ள பள்ளியில்
விட்டுவிட்டு வீடு
திரும்பினார்.
அப்போது பூட்டியிருந்த
வீடு, கதவு திறந்து கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உள்ளே சென்று
பார்த்தபோது துணிகள் சிதறி கிடந்தன. மேலும், பீராவில் வைத்திருந்த, 8
பவுன் தங்க தாலிக்கொடி திருட்டு போனது தெரிந்தது. இதுகுறித்து,
ப.வேலுார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, நகைகளை திருடிய மர்ம
நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.