தீபாவளியையொட்டி கபடி: இளங்கிளிகள் அணி முதலிடம்

ADDED : நவ 09, 2026 05:44 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி, நாமகிரிப்பேட்டை அடுத்த தண்ணீர் பந்தல்காடு
மாரியம்மன் கோவில் வளாகத்தில், எட்டாம் ஆண்டாக, நேற்று முன்தினம் இரவு,
கபடி போட்டி நடந்தது. இப்போட்டியை கட்டபொம்மன் மற்றும் முத்து
பிரதர்ஸ் இணைந்து நடத்தியது.
நாமக்கல் மாவட்டம், அமெச்சூர் கபடி
கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட இந்த போட்டியில், 20க்கும் மேற்பட்ட அணிகள்
கலந்துகொண்டன. இறுதி போட்டியை ஜானகிராமன், நவீன்குமார் ஆகியோர்
துவக்கி வைத்தனர். இந்த போட்டியில் பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து அணிகள்
கலந்துகொண்டு விளையாடின.நாமகிரிப்பேட்டை இளங்கிளிகள் அணி
முதல் பரிசான, 10,010 ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் கோப்பையை பெற்றது.
தண்ணீர் பந்தல் காடு முத்து பிரதர்ஸ் அணி இரண்டாம் பரிசான, 7,007 ரூபாய்
மற்றும் கோப்பையை பெற்றது. எருமைநாயக்கன்பாளையம் கே.பி.கே.சி., அணி
மூன்றாம் பரிசான, 4,004 ரூபாய் மற்றும் கோப்பையை பெற்றது. வெற்றி பெற்ற
அணிகளுக்கு ஊர் பெரியவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.