கல்யாண சுப்பிரமணியர் மகா கும்பாபிஷேக விழா

ADDED : அக் 31, 2026 06:17 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார் அடுத்த பொத்தனுார், பச்சைமலை பாலதண்டாயுதபாணி கோவிலில், வள்ளி, தெய்வானை சமேத கல்யாண சுப்பிரமணியர் உற்சவர் சுவாமிகள் பிரதிஷ்டை மற்றும் மகா கும்பாபிஷேக விழா நடந்தது.
விழாவையொட்டி, கடந்த, 29ல் பொத்தனுார், சக்தி விநாயகர் கோவிலில் இருந்து உற்சவ மூர்த்திகள் கைலாய வாத்தியம் முழங்க, பக்தர்கள் ஊர்வலமாக பச்சைமலைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.
மாலை, 6:00 மணிக்கு உற்சவ சுவாமிகள் பச்சைமலையை அடைந்ததும் முறைப்படி பிரதிஷ்டை நிகழ்வு நடந்தது. தொடர்ந்து, ஆலயத்தில் கணபதி பூஜையுடன் முதற்கால யாக வேள்வி பூஜை தொடங்கியது. நேற்று காலை, 7:15 மணிக்கு உற்சவ சுவாமிகளுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் மங்கள வாத்தியம் முழங்க நடந்தது. அதில், மூலவர், உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு பட்டு வஸ்திரம் அணிவித்து, மலர்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து, 108 அஷ்டோத்திர நாமாவளிகள் முழங்க அர்ச்சனை செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. ப.வேலுார் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.