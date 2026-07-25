30 மாணவர்களுக்கு 'காமராஜர்' விருது

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:34 AM
நாமக்கல்:தமிழகத்தில்,
தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்று சிறந்து விளங்கும் மாணவ, -மாணவியருக்கு
முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் விருது வழங்கப்படுகிறது.
அதன்படி,
பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள், 15 பேருக்கு, சான்றிதழுடன் தலா, 10,000
ரூபாய் ரொக்கப்பரிசு வழங்கப்படுகிறது.பிளஸ் 2 தமிழ்
வழிக்கல்வி மாணவர்கள், 15 பேருக்கு, சான்றிதழுடன் தலா, 20,000 ரூபாய்
ரொக்கப்பரிசு வழங்கப்படுகிறது. காமராஜரின் பிறந்த நாளான, ஜூலை,
15ல், தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்நாளில், மாணவர்களுக்கான கல்வி ஊக்கத்தொகைகளும், விருதுகளும்
வழங்கப்படுகிறது.
அதன்படி, 2024-25ம் கல்வியாண்டில், நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், பத்தாம் வகுப்பில், 15 பேர், பிளஸ் 2வில், 15 பேர் என,
மொத்தம், 30 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களுக்கு காமராஜர்
விருதும், ரொக்கப்பரிசும் வழங்கும் நிகழ்ச்சி, நாமக்கல் மாவட்ட முதன்மை
கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்
மாதையன் தலைமை வகித்து, மாணவ, மாணவியருக்கு, விருது, ரொக்கம்,
சான்றிதழ் வழங்கினார். சி.இ.ஓ., நேர்முக உதவியாளர்கள் அப்துல் வஹாப்,
சந்திரசேகரன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.