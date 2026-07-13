தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/கருப்பண்ண சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலம்

கருப்பண்ண சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலம்

கருப்பண்ண சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:57 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:57 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

நாமக்கல்:நாமக்கல், பெரிய சந்தை, கருப்பண்ண சுவாமி கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடந்தது.

நாமக்கல்-திருச்செங்கோடு சாலையில் அமைந்துள்ள பெரிய சந்தை வளாகத்தில் வீரகணபதி மற்றும் சந்தை கருப்பண்ண சுவாமி ஆலயத்தின் நுாதன ஜீர்ணோதாரண அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழா, நேற்று விமரிசையாக நடந்தது.

அதையொட்டி, கடந்த, 10ல் கணபதி ஹோமம், லட்சுமி ஹோமம் உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகளுடன் யாகசாலை நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கின. தொடர்ந்து காவிரி ஆற்றிலிருந்து புனித தீர்த்தம் எடுத்து வரப்பட்டு, அன்று மாலை மகா கணபதி பூஜை, வாஸ்து சாந்தி, முதற்கால யாக பூஜை, சுவாமி பிரதிஷ்டை மற்றும் மருந்து சாற்றுதல் உள்ளிட்ட வைபவங்கள் நடந்தன.

நேற்று அதிகாலை, இரண்டாம் கால யாக பூஜை, பூர்ணாஹூதி மற்றும் தீபாராதனையும், காலை 7:30 மணிக்கு வீரகணபதி, சந்தை கருப்பண்ண சுவாமிக்கு மகா கும்பாபிஷேகம், மகா தீபாராதனை நடந்தது. விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us