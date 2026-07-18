நாமக்கல்லில் 2வது முறையாக 'கேரளா பர்னிச்சர்' எக்ஸ்போ
நாமக்கல்லில் 2வது முறையாக 'கேரளா பர்னிச்சர்' எக்ஸ்போ
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:09 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
- துறையூர் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி திருமண மண்டபத்தில், கேரளா
பர்னிச்சர் எக்ஸ்போவை, அதன் உரிமையாளர் நவ்சாத் குத்துவிளக்கேற்றி
துவக்கி வைத்தார். கண்காட்சியில் வீட்டிற்கு தேவையான பர்னிச்சர்கள்,
சோபா, டைனிங் டேபிள் செட் உள்ளிட்டவை, தள்ளுபடி விலையில் தரமானதாக
கிடைக்கிறது.
இங்கு, உலக புகழ்பெற்ற மைசூர் கேண்ட்கார்விங்
பர்னிச்சர், நீலாம்பூர் தேக்கு மரங்களில் வடிவமைக்கப்பட்ட
பர்னிச்சர், பழங்கால அரிய வகை மாடல்களில் உருவாக்கப்பட்ட அரண்மனை
மாடல் பர்னிச்சர், விதவிதமான மாடல்களில் இம்முறை புது மாடல் ரெட்லைன்
சோபா, சோபா கம்பெட், குழந்தைகள் உறங்கும் பங்கர் காட்கட்டில், 4 அடி, 3
அடி கட்டில் விதவிதமான மாடல்கள், காம்பெட் பெட்ரூம் செட், கார்னர் சோபா,
லக்ஸுரி சோபா, மெத்தை, டீ பாய்கள், டிரெஸ்ஸிங் டேபிள், பீரோ உள்ளிட்டவை
விற்பனைக்கு உள்ளது.
திருமண சீர்வரிசைக்கு தேவையான
பர்னிச்சர்களும், ஒரே இடத்தில், 60 சதவீத தள்ளுபடியுடன்
கிடைக்கிறது. இக்கண்காட்சி, நேற்று முதல் வரும் ஆக., 3 வரை, தினமும்
காலை, 10:00 முதல் இரவு, 9:30 மணி வரை நடக்கிறது. மக்கள் அனைவரும் இந்த
அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு அதன் உரிமையாளர் நவ்ஷாத்,
மேலாளர் பினிஸ் மேத்யூ தெரிவித்தனர்