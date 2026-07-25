ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:42 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்-துறையூர்
ரோட்டில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி திருமண மண்டபத்தில், கேரளா
பர்னிச்சர் எக்ஸ்போ, வரும் ஆக., 3 வரை நடக்கிறது.
ஆடி மாதத்தையொட்டி,
அதிரடி விலை சலுகையில் வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து பர்னிச்சர்கள்,
அலுவலகங்களுக்கு தேவையான பர்னிச்சர்கள் உயர்ந்த தரத்தில் குறைந்த
விலையில் உற்பத்தி விலையிலேயே கிடைக்கிறது. திருமண சீர்வரிசைக்கு
தேவையான பர்னிச்சர்களும் ஒரே இடத்தில், 60 சதவீத தள்ளுபடியுடன்
கிடைக்கிறது.உலக புகழ்பெற்ற மைசூர் கேண்ட் கார்விங்
பர்னிச்சர்கள், நீலாம்பூர் தேக்கு மர வகைகள் வடிவமைக்கப்பட்ட
பர்னிச்சர்கள், பழங்கால அரிய வகை மாடல்களில் உருவாக்கப்பட்ட
அரண்மனை மாடல் பர்னிச்சர்கள், விதவிதமான மாடல்களில் இம்முறை புது
மாடல் ரெட்லைன் சோபா, சோபா கம்பெட், குழந்தைகள் உறங்கும் பங்கர் காட்
கட்டில், 4 அடி, 3 அடி கட்டில் விதவிதமான மாடல்கள், காம்பெட் பெட்ரூம்
செட், கார்னர் சோபா, லக்சுரி சோபா, மெத்தை, டீ பாய்கள், டிரெஸ்ஸிங்
டேபிள், பீரோ கிடைக்கிறது. பொதுமக்கள், இந்த அரிய வாய்ப்பை
பயன்படுத்திகொள்ளுமாறு உரிமையாளர் நவ்ஷாத், மேலாளர் பினிஸ் மேத்யூ
ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.