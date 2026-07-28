கேரளா பர்னிச்சர் கண்காட்சி வரும் ஆக., 3ல் நிறைவு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 AM
நாமக்கல்; நாமக்கல்-துறையூர் ரோட்டில் உள்ள மாநகராட்சி திருமண மண்டபத்தில், 'கேரளா பர்னிச்சர் எக்ஸ்போ' நடந்துவருகிறது. ஆடி மாதத்தை-யொட்டி, அதிரடி விலை சலுகையில் வீட்டிற்கு தேவையானஅனைத்து பர்னிச்சர், சோபா, தங்கள் இல்லங்களில் இடவசதிக்கு ஏற்ப டைனிங் டேபிள் செட் மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு தேவையான அளவில் உருவாக்கப்பட்ட பர்னிச்-சர்கள் உயர்ந்த தரத்தில் குறைந்த விலையில் உற்பத்தி விலையிலேயே கிடைக்கிறது.
உலக புகழ்பெற்ற மைசூர் கேண்ட்கார்விங் பர்-னிச்சர், நீலாம்பூர் தேக்கு மர வகைகளில் வடிவ-மைக்கப்பட்ட பர்னிச்சர், பழங்கால அரிய வகை மாடல்களில் உருவாக்கப்பட்ட அரண்மனை மாடல் பர்னிச்சர்கள், விதவிதமான மாடல்களில் இம்முறை புது மாடல் ரெட் லைன் சோபா, சோபா கம்பெட், குழந்தைகள் உறங்கும் பங்கர் காட் கட்டில், 4 அடி, 3 அடி கட்டில் விதவிதமான மாடல்கள், காம்பெட் பெட்ரூம் செட், கார்னர் சோபா, லக்சுரி சோபா, மெத்தை, டீ பாய்கள், டிரெஸ்ஸிங் டேபிள், பீரோ கிடைக்கிறது.
திருமண சீர்வரிசைக்கு தேவையான பர்னிச்சர்-களும் ஒரே இடத்தில், 60 சதவீத தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கிறது. தினமும் காலை, 10:00 முதல் இரவு, 9:30 மணிவரை நடக்கிறது. வரும் ஆக., 3ல் இக்கண்காட்சி நிறைவடைகிறது என, கண்காட்சி உரிமையாளர் நவ்ஷாத், மேலாளர் பினிஸ் மேத்யூ தெரிவித்தனர்.